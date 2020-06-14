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"الجندي": الابتلاء بالثراء أشد من الابتلاء بالفقر

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خالد الجندي
خالد الجندي
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المصريون ـ متابعات

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كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، أنواع الابتلاء وهل الابتلاء بالعطاء أقوى أم بالمنع، معلقًا: "هل لو جوعت شخص سيكون امتحانه أقوى، أم لو شبعته أصعب؟".
وأضاف "الجندي" خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "dmc"، يوم الأحد قائلا : "اللي جاع معندوش حل غير الصبر، إنما الشبعان عنده فرصة للفساد والزنا والتكبر والافتراء وترك العبادات".
وأوضح " عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية" قائلا : "الشبعان امتحانه أصعب لأنه يواجه امتحانات لا حصر لها، إنما الجعان يقابل امتحان واحد فقط وهو الصبر، فإما أن يصبر أو لا يصبر".

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