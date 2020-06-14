هل وصلت مصر لمرحلة الذروة؟.. "مكافحة كورونا" تجيب

14 يونيو 2020 - 11:00 م

قالت د.جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، إن جميع الدول التي ظهر بها الفيروس تزايدت فيها الأعداد بنسب معينة وبعد ذلك وصلوا إلى الذروة وبعدها استقرت أعداد الإصابات.

وأضافت جيهان العسال خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن مصر ستصل في مرحلة ما إلى ذروة الإصابات بفيروس كورونا وهذا أمر واقع حدث مع جميع الدول التي انتشر فيها الفيروس ، موضحة : "سوف نتأكد أننا عبرنا مرحلة الذروة عندما تستقر الأعداد و تبدأ في النزول تستمر في الهبوط هكذا نكون عبرنا من مرحلة الذروة".