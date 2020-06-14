أحمد موسى: إثيوبيا تنسف الاتفاقيات الدولية

14 يونيو 2020 - 10:50 م

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لن يثق في موقف إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة إلا بعد التوقيع على مطالب مصر والسودان.



وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «إثيوبيا أصدرت بيانا تبرر فيه عنادها وتنتقد مصر كونها تدافع عن حياة الملايين»، مشيرا إلى إن إمبراطور إثيوبيا وقع على اتفاقية مع الاحتلال الإنجليزي منذ عام 1902 تنص على عدم تشييد أي أعمال على النيل الأزرق إلا باتفاق مع حكومة جلالة الملك البريطاني وحكومتي مصر والسودان.



وأضاف «إثيوبيا ترفض الاعتراف باتفاقيات عامي 1929 و1959 و1993 حيث نصت الاتفاقية الأخيرة على عدم تشييد أي مشروع يضر بمصر، ولا تريد الاعتراف إلا بإعلان المبادئ 2015 التي تحدد قواعد ملئ وتشغيل السد فقط»، مؤكدا أن إعلان المبادئ لم ينف الاتفاقيات السابقة.

