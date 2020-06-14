"الأعلى للإعلام" يكشف تفاصيل التحقيق مع الأهلي والزمالك

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مثل يوم الأحد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ممثلو النادي الأهلي والزمالك للتحقيق عبر جلستين استغرقتا خمس ساعات.
وقد تعهد الناديان خلال التحقيقات بالالتزام بالمعايير المهنية والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس فيما يتم تقديمه من محتوي عبر صحف وقنوات ومواقع الناديين.
وأعرب الطرفان عن احترام كل منهما للنادي الآخر ولجمهوره وتعهدا بالالتزام الفوري بوقف أي تجاوزات اعتبارا من اليوم.
وأكد المجلس حرصه على تأدية دوره وتمسكه بالقيم والأخلاق والمعايير المهنية والأكواد الإعلامية، كما قرر لمجلس إلزام كل من الناديين بإزالة المحتوى المخالف، وقرر استمرار لجان الرصد في متابعة ما يصدر عن صحف وقنوات ومواقع الناديين، وفي حالة المخالفة مرة أخرى فإن إلغاء تراخيص الوسائل المخالفة سيكون هو السبيل لمواجهة محاولة إثارة الفتنة وعدم الالتزام بالقيم والأخلاقيات والمهنية.

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