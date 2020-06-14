"الأعلى للإعلام" يكشف تفاصيل التحقيق مع الأهلي والزمالك

مثل يوم الأحد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ممثلو النادي الأهلي والزمالك للتحقيق عبر جلستين استغرقتا خمس ساعات.



وأعرب الطرفان عن احترام كل منهما للنادي الآخر ولجمهوره وتعهدا بالالتزام الفوري بوقف أي تجاوزات اعتبارا من اليوم.

وأعرب الطرفان عن احترام كل منهما للنادي الآخر ولجمهوره وتعهدا بالالتزام الفوري بوقف أي تجاوزات اعتبارا من اليوم.