مدير خدمات نقل الدم: إقبال كبير على التبرع بالبلازما

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المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، أن هناك إقبالا على التبرع ببلازما الدم منذ الجمعة الماضي، بعد مناشدة وزيرة الصحة للمواطنين المتعافين للتبرع بالبلازما، بعدما ثبتت نتائجها المبشرة، حيث أدى ذلك إلى إقبال متزايد من المواطنين المتعافين وخاصة مع تخصيص خط ساخن ""15366 لخدمات نقل الدم ، ويشمل التبرع بالدم أو البلازما، بالإضافة لبداية الفروع الإقليمية في المحافظات بدلاً من المركزية على مستوى العاصمة لسحب بلازما المتعافين وكان أو تبرع إقليمي في المحافظات الأسبوع المنقضي لمواطن أقصري متعافى تبرع ببلازما الدم.
وتوقع في مداخلة عبر تطبيق "زووم" عبر برنامج " القاهرة الآن"، المذاع على فضائية العربية الحدث، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن يزيد الإقبال في الفترة القادمة مع زيادة المراكز الإقليمية في المحافظات كاشفاً أنها ستمتد لتشمل مناطق أكبر من الخمسة التي أعلن عنها سابقاً.

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