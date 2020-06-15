بريطانيا.. وفيات كورونا ترتفع إلى 41 ألفا و698

15 يونيو 2020 - 12:20 ص

ارتفعت حصيلة الوفيات بسبب كورونا في بريطانيا إلى 41 ألفا و698 بعد تسجيل 36 وفاة.



كما ارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد حتى الأحد، إلى 295 ألفًا و889 بعد تسجيل 1514 حالة.

وحسب بيان وزارة الصحة، فإن عدد الإختبارات بشأن كورونا بلغ 6 ملايين و772 ألفًا و602.