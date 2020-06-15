فرنسا.. وفيات كورونا ترتفع إلى 29 ألفا و470

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في فرنسا إلى 29 ألفا و407، بعد تسجيل 9 حالات جديدة.



وبحسب موقع "worldometers" المختص بإحصاءات الفيروس، فإن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 194 ألفا و625 حتى الأحد.

وبحسب موقع "worldometers" المختص بإحصاءات الفيروس، فإن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 194 ألفا و625 حتى الأحد.