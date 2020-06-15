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رئيس الوزراء التونسي يعلن انتصار بلاده على "كورونا"

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أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، مساء الأحد، انتصار بلاده على فيروس كورونا.
وقال الفخفاخ، في حوار مع قناة "التاسعة" الخاصة، إن "على التونسيين الافتخار والاعتزاز بأن بلادهم انتصرت على جائحة كورونا، وذلك بفضل جهود جميع الأطراف طيلة الفترة الماضية".
وأضاف: "خرجنا من هذه الأزمة بأخف الأضرار وبنتائج مهمة جدا على المستوى الصحي".
وأشار الفخفاخ، أن بلاده تستعد لإعادة فتح حدودها انطلاقا من 27 يونيو/حزيران الجاري.
واستبعد إمكانية عودة انتشار الفيروس في تونس، إلا أنه دعا لتوخي الحذر من أجل القضاء نهائيا على الجائحة.
ولفت رئيس الوزراء التونسي إلى أن بلاده "بذلت قصارى جهدها من أجل إجلاء رعاياها في الخارج حيث تم إجلاء 25 ألف شخص منذ بداية أزمة كورونا".
وفي 8 يونيو/حزيران الجاري، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، رفع حظر التجوال المفروض بكامل البلاد في إطار تدابير مواجهة تفشي كورونا.
وأفاد بيان للرئاسة التونسية، آنذاك، أن القرار يأتي عقب "ما تم تسجيله من نتائج إيجابية تتعلق بالحد من انتشار كورونا في مختلف مناطق الجمهورية".
ومنتصف مارس/آذار الماضي، أعلن الرئيس سعيّد حظر التجول في البلاد من السادسة مساء (17 تغ) وحتى السادسة صباحاً (5 تغ) للحد من تفشي الفيروس.
وحتى الأحد، سجلت تونس 1.096 إصابة بكورونا، بينها 49 وفاة، و998 متعاف، بحسب وزارة الصحة. -

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