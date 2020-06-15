  • الإثنين 15 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر06:41 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مرتضى منصور

مرتضى يشترط على الأهلي شرطًا مثيرًا ليوافق على عودة الدوري .. فما هو؟

أبو تريكة

ماذا قال أبو تريكة عن إعادة فتح المساجد مرة أخرى؟

كورونا

تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا فى مصر

سد النهضة

وزير الري الأسبق يرد على مزاعم قس أمريكي بشأن سد النهضة

الدكتور محمد عوض تاج الدين

مستشار الرئيس : وصلنا لمرحلة "حادة" من عمر كورونا

كورونا في مصر

هل وصلت مصر لمرحلة الذروة؟.. "مكافحة كورونا" تجيب

الأهلي والزمالك

"الأعلى للإعلام" يكشف تفاصيل التحقيق مع الأهلي والزمالك

تحاليل كورونا

"مكافحة كورونا" تكشف فاعلية العلاج بالبلازما في مصر

كورونا

هل دخلنا في الموجة الثانية لفيروس كورونا ؟

الإعلامي محمد مصطفي يحيى، كبير مذيعي شبكة القرآن الكريم

إصابة كبير مذيعي شبكة القرآن الكريم بكورونا

إعلامية شهيرة تكشف تفاصيل مقتل أمها و ذبحها عمدا

الصفحة الأخيرة

فنانة
فنانة
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

الصحة العالمية تحسم الجدل وتكشف علاقة الحيوانات الأليفة بـ"كورونا"

#

المالية تكشف عن موارد تطبيق القرارات الرئاسية لمواجهة "كورونا" والمنح

#

إعلامية شهيرة تفضح حسن نصر الله: شوفتوا آخر بدعة

#

فنانة شهيرة تكشف سر تشويه وجهها بـ البوتكس

مي العيدان

كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان تفاصيل ما وصفته بـ"القتل" العمد لوالدتها في إحدى مستشفيات بلدها.

وقالت في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي: مستشفى مبارك ذبحوا أمي بدم بارد .. سأشرح لكم كيف ماتت بشكل مأساوي ، وكلامي غرضه الحديث عن المستشفيات الحكومية حتى لا يتكرر هذا الأمر.

وأضافت: أمي دخلت إلى المستشفى سنة 2004 واقفة على قدميها ، وكانت مصابة بجرح أحلى الركبة وقال الأطباء إنهم سيجرون لها جراحة بسيطة ويضعون لها مطهرات مضادة للأكسدة حتى لا يتسمم جسمها كله وبعد العملية لم يضع الأطباء الكمية الكاملة لمنع التسمم بسبب الإهمال مما تسبب في دخولها العناية المركزة لكدة 4 شهور.

وتابعت: سافرت معها إلى لندن لكن عادت في تابوت لأنها لم تنجو من هذا التقصير الصحي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إعلامية شهيرة تكشف تفاصيل مقتل أمها و ذبحها عمدا
» "الأعلى للأعلام": أنهينا الأزمة الدائرة بين الأهلي والزمالك
» إيران تكشف تفاصيل جديدة بشأن جاسوس "سليماني"
» "الجندي": الابتلاء بالثراء أشد من الابتلاء بالفقر
» الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس غد الاثنين
» خبراء يحذرون من جائحة عالمية جديدة نتيجة تجارة «عظام الأسود»
» أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد
» بيان سعودي حاسم وحاد عن جريمة وقعت في دولة عربية
» صدمة في الكويت
» القبص على نجم كرة شهير في تهمة قتل (تفاصيل صادمة)
» لحظة تبرع وزيرة الصحة بالدم..وماذا عن بلازما المتعافين؟

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية