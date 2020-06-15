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في عيد ميلاده .. صلاح أهلاوي ولا زملكاوي؟ .. هكذا أجاب المقربون منه

الرياضة

صلاح
صلاح
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محمد صلاح

يحتفل اليوم النجم المصري محمد صلاح بعيد ميلاده رقم 28 ، في الوقت الذي يتساءل فيه كثيرون عن الانتماء الحقيقي لـه.

وفي تصريحات سابقة قال محمد صلاح إنه كان يشجع النادي الإسماعيلي أسوة بوالده الذي كان يحب الدراويش .

في الوقت ذاته كشف الكثير من النجوم والمقربين من صلاح عن انتمائه الحقيقي .

وقال وائل جمعة - أسطورة الأهلي - في تصريحات سابقة: محمد صلاح نجم ليفربول لو عاد إلى مصر سوف ينتقل إلى الأهلي .. واللاعب أهلاوي بالطبع .. مفيش أحسن من الأهلي بالنسبة لصلاح.

على الجانب الآخر قال محمد العقباوي - حارس نادي المقاولون الذي زامل صلاح - إن الأخير كان يعشق نادي الزمالك بشدة ويحب شيكابالا وأبو تريكة بركات.

وقال محمد عودة - مدرب المقاولون وصلاح الأسبق - إن صلاح كان أهلاويا ويشجع الأهلي بقوة.



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