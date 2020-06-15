» نجل شوبير يظهر في مكان غير متوقع بعد أزمة تسريب عقده

15 يونيو 2020 - 07:50 ص

ظهر مصطفى شوبير - لاعب الأهلي - في زيارة غير متوقعة إلى منزل الشهيد أحمد منسي وذلك بعد أيام من اللغط الذي أثير حول عقده مع الأحمر.



ونشر "شوبير" الصغير صوره مع أبناء "منسي" ، وعلق قائلا: منسي لا يُنسى مع ولاد البطل الشهيد احمد منسي بجد و نعم التربيه و يوم من احلي ايام حياتي معاهم النهارده



وأضاف: #منسي_الاسطورة حمزه و علي و عليا احمد المنسي.