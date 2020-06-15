15 مليون يورو من فرنسا لوزارة الصحة لمواجهة كورونا

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متابعات- أمينة عبد العال

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وقعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، اتفاقا مشتركا يتم بمقتضاه تخصيص الوكالة الفرنسية للتنمية 15 مليون يورو لصالح وزارة الصحة والسكان من أجل شراء أجهزة طبية والحصول على أدوات الحماية والوقاية لمواجهة فيروس كورونا، حسبما أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وأضافت الوزيرة، في تصريحات صحفية أن الاتفاق يؤكد العلاقات الوثيقة والعميقة بين  مصر  والجمهورية الفرنسية في شتى المجالات ومنها الرعاية الصحية والذي يعد أولوية وطنية لمصر، مشيرة إلى أن المشروع تم تصميمه بهدف تعزيز وتوسعة نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية الشاملة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى التعاون القائم من خلال مشروع تطوير وحدات الرعاية الأولية في 5 محافظات على مستوى الجمهورية تشمل "بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، الشرقية والدقهلية" .

وقال السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا: "وباء كوفيد-19 طالنا جميعا ولم تكن أي دولة بمنأى عنه، ولمكافحة هذا الفيروس، ينبغي أن نتحلى أكثر من أي وقت مضى بالتضامن وبالتحرك السريع لمساعدة أصدقائنا وشركائنا، ويعكس هذا التمويل المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، وقوامه 15 مليون يورو، والذي أرادت فرنسا تخصيصه في أسرع وقت ممكن، المساندة الكاملة المقدمة من جانب فرنسا لمصر في مكافحة هذا الوباء وأياً كانت الظروف، يمكن لمصر أن تعتمد على فرنسا التي تقف بجانبها أكثر من أي وقت مضى".

 


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