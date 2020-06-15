عملية جراحية عاجلة لملك المغرب

15 يونيو 2020 - 10:37 ص

أجريت عملية جراحية في القلب كللت بالنجاح للعاهل المغربي الملك محمد السادس.

وبحسب بيان صدر من القصر الملكي، اليوم الاثنين، فإن الملك محمد السادس أجرى عملية في مصحة القصر الملكي بالرباط بسبب عودة ظهور اضطراب في الإيقاع الأذيني للقلب.

وأضاف البيان أن الأطباء استخدموا تكنولوجيا "الترددات الراديوية"، في العملية الجراحية.

كما أوضح أن العملية كللت بالنجاح الكامل، وذلك على غرار العملية التي كان قد أجراها العاهل المغربي في 26 فبراير 2018 بباريس، والتي مكنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته الطبيعية.