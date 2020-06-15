  • الإثنين 15 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر12:42 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أنقذ عبد الناصر من محاولة اغتيال.. والسادات لم يأخذ بنصيحته في حادث المنصة

أنقذ عبد الناصر من محاولة اغتيال.. والسادات لم يأخذ بنصيحته في حادث المنصة

فيفا يحتفل بـ" صلاح" في عيد ميلاده الـ 28

فيفا يحتفل بـ" صلاح" في عيد ميلاده الـ 28

إنجي مراد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

برلمانية ترفض إجراء مسحة طبية رغم إصابتها بكورونا.. السبب مهم

نوال السعداوي: في طفولتي جدتي أخبرتي بقتلها جدي

نوال السعداوي: في طفولتي جدتي أخبرتني بقتلها جدي

الإعلامي سيد علي

سيد علي منتقدا الإبراشي: أنا مش تبع حد ومحدش بيسندني

عملية جراحية عاجلة لملك المغرب

عملية جراحية عاجلة لملك المغرب

إعلامية سعودية: سحبنا البساط من الكويت.. ومستشار بن زايد يرد

إعلامية سعودية: سحبنا البساط من الكويت.. ومستشار بن زايد يرد

لإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر :"دي خيانة و أنا مش هسكت"

شركة مصرية تحصل على رخصة تصنيع لعلاج كورونا

في 127 دولة.. شركة مصرية تحصل على رخصة تصنيع لعلاج كورونا

أمير سعودي: قطع مسروقة من الحجر الأسود على ضريحه

أمير سعودي: قطع مسروقة من الحجر الأسود على ضريحه

وفاة شاب مصري داخل مطار الكويت

قضايا وحوادث

وفاة شاب مصري داخل مطار الكويت
وفاة شاب مصري داخل مطار الكويت
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

لحظة انتحار مصري داخل الحجر الصحي في الكويت

#

الكويت.. هتك عرض بائعة داخل محل ملابس

#

بالفيديو.. وفاة لاعب شهير داخل الملعب وزملاؤه السبب

#

إصابة مصري في الكويت بـ"كورونا"

مطار الكويت

سكتة قلبية

وفاة شاب مصري

فارق شاب مصري الحياة في مطار الكويت الدولي، أمس الأحد،  قبل أن تقلع به طائرته للعودة إلى مصر، عقب إصابته بسكتة قلبية.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام كويتية فإن الشاب يدعى "م.ر"، والذي كان بصدد مغادرة الأراضي الكويتية على متن إحدى الرحلات المتوجهة إلى مصر، إلا أنه وقبل إقلاع الطائرة بساعة فارق الحياة.

وأكد مصدر أمني أنه تم إبلاغ رجال الأدلة الجنائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

كما تم إبلاغ الجهات الأمنية، وتحرك رجال الأمن والمسعفون لمعاينته، إلا أنه فارق الحياة، جراء تعرضه لسكتة قلبية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» البابا يحتفل بالعيد 23 لسيامته الأسقفية
» وفاة شاب مصري داخل مطار الكويت
» مفاجأة يكشف الطب الشرعي عن وفاة "بروكس" الضحية الجديدة للشرطة الأمريكية
» مليون صلاة على النبي مهر زواج طبيبة أردنية
» فنان شهير يعلن تدهور حالته الصحية بعد إصابته بـ"كورونا": الوضع أسوأ
» فنانة شهيرة تعلن إصابة زوجها بـ كورونا: ادعولي عشان كنت مخالطة له
» نجل شوبير يظهر في مكان غير متوقع بعد أزمة تسريب عقده
» فنانة شهيرة تحرج شقيقتها الفنانة: دمك لزج .. وهكذا ردت عليها
» أغرب رسالة كتبتها سارة حجازي بخط يدها قبل انتحارها
» إعلامية شهيرة تكشف تفاصيل مقتل أمها و ذبحها عمدا
» "الأعلى للأعلام": أنهينا الأزمة الدائرة بين الأهلي والزمالك

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية