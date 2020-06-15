احذري هذه الأطعمة تعجل من شيخوختك

15 يونيو 2020 - 12:59 م

يبحث الرجال والنساء باستمرار عن أي أطعمة أو منتجات تخفي علامات التقدم بالسن إلا أن الأبحاث الحديثة أثبتت أن هناك بعض الأطعمة قد تعجل من ظهور هذه العلامات نتيجة لاتحاد البروتين أو الدهون مع السكر ما يسبب تلف الخلايا لذلك يجب الابتعاد عنها.

ومن أهم هذه الأطعمة:

1- السمن المهدرج ويمكن استبداله بالسمن الطبيعي ويفضل زيت الزيتون .

2- البطاطس المقلية ويمكن استبدلها بالبطاطس الحلوة أو المسلوقة .

3- السكر الأبيض ويمكن استبداله بالعسل .

4- الخبز الأبيض ويمكن استبداله بالخبز الأسمر .

5- الألبان حيث يفضل التقليل منها والاعتماد علي مصادر كالسيوم أخري لأنها تسبب الإجهاد التأكسدى .