«رحمة وشهوة»..المغامسي يغرد عن القُبْلة

عبد القادر وحيد
غرد الداعية السعودي صالح المغامسي الإمام السابق لمسجد قباء بالمدينة المنورة عن "القُبْلة"، مفهومها وتبادلها بين الناس.
وكتب المغامسي: "ما جاء في الآثار عن (القُبلَة) قال علي بن أبي طالب: قُبلة الوالد عبادة، وقُبلة الولد رحمة، وقُبلة المرأة شهوة ، وقُبلة الرجل أخاه دَين.
واستدلّ المغامسي عن مفهوم القبلة بما ذكره الإمام ابن عبد البّر: يُقال تقبيل اليد إحدى السجدتين.. وقال السراج للإمام أحمد : ائذن لي أَنْ أُقبِّل رأسك. قال: لم أبلغ أنا ذاك.
يذكر أن المغامسي كان قد غرد في وقت سابق بأبيات لنزار قباني، والتي هنأ فيها مابعيه بحلول عيد الفطر المبارك قائلا : "العيدُ أنتَ وأعياد الورى تبعٌ".
وأضاف المغامسي: "هذا صدر بيت عميق جدا في مبناه ومعناه، وتلك أبيات في الشعر نادرة.. ومنها قول نزار : "حسبي وحسبكِ أن تظلي دائماً سراً يُمزقني".
وتابع: وليس يُقال عفوا، فهذا حديث أيام العيد ، ليس المقام مقام دروس علمية لا تخالفوا الفطرة، عيشوا فرحة العيد .
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