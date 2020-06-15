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"ورق الجوز" للتخلص من مشكلة العرق

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متابعات- أمينة عبد العال

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العرق

الصيف

اوراق الجوز

يعتبر العرق مشكلة يعاني منها الكثير خاصة في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، ولفتت الأبحاث الحديثة إلي أنه من الممكن استخدام أوراق الجوز للتخلص منها نهائيا كما أنها تعيد الانتعاش للجلد.

ويتم تحضيرها من خلال ملعقتي طعام من أوراق الجوز المجففة وكوبين من الماء حيث توضع الأوراق في وعاء مع الماء علي النار إلي أن يغلي. 

وبعد ذلك يترك علي النار هادئة لمدة 5 دقائق ثم يرفع من علي النار ويترك ليبرد .

كما يمكن مزج ملعقة طعام من العسل مع ملعقتين طعام من الليمون وفرك مناطق التعرق بالمزيج وتركه عليه لمدة 5 دقائق قبل الغسل مع مراعاة عدم التعرض لأشعة الشمس بصورة مباشرة.

وللحد من التعرق خلال فصل الصيف ينصح بوضع القليل من الماء علي المناطق التي تفرز العرق مثل الإبطين وتكرر العملية يوميا .

 


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