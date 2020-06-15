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بعد الضجة.. صديق لينا الفيشاوي يحذف صورها العارية (صور)

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لينا الفيشاوي
لينا الفيشاوي
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محمد فضل

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لينا الفيشاوي

جريئة

بعد حالة الضجة التي أثارتها لينا الفيشاوي ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، عقب نشر صديقها المصور الفوتوغرافي جلسة تصوير جريئة لها، ظهرت فيها شبه عارية، قام صديقها بحذف الصور مرة أخرى من على حسابه بموقع "إنستجرام".

وتسببت صور لينا الفيشاوي، في موجة غضب عارمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صديقها المصور الفوتوغرافي جلسة تصوير جريئة لها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت لينا الفيشاوى، بإطلالة مثيرة ارتدت فيها فستان أسود قصير، حيث خضعت لجلسة التصوير على كرسى "فوتيه" في أوضاع مثيرة، لكن بعد الانتقادات الواسعة التى أثارتها هذه الصور، اضطرت لينا للاستغناء عن نشرها عبر صفحتها، وبدوره حذف المصور الفوتوغرافى مجموعة الصور من صفحته الشخصية أيضًا التى اعتاد عرض أعماله عليها

وظهرت لينا في الصور مرتديةً فستاناً أسود قصير، فيما عمدت إلى التقاط الصور بأكثر من وضعية مثيرة، كان أكثرها إثارة بحسب ما وصف المتابعين تلك التي ظهرت فيها وهي تجلس على كرسي وتفتح ساقيها.

هذه الصور كان التقطها لها المصور نادر عبده، والذي نشرها عبر صفحته الخاصة وعلّق عليها بالقول:"بيقولوا ابن الوز عوّام، ف مابالكم لو الإبن و الحفيد مجتمعان.لينا أحمد فاروق الفيشاوي".

وهاجمها رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن سبب نشر صور مثيرة بهذا الشكل، متهمين إياها بتعمد استعراض جسدها.






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