صدمة.. وفاة رئيس النيابة الإدارية بطنطا ووالده بـ"كورونا"

15 يونيو 2020 - 03:47 م

حالة من الصدمة تلقاها الجميع، بعد إعلان وفاة الدكتور حامد عبده سعد الفقي أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور السابق، ونجله المستشار محمد حامد رئيس النيابة الإدارية بطنطا إثر إصابتهما بفيروس كورونا داخل مستشفى عزل كفر الزيات بعد تدهور حالتهما الصحية.

قالت مصادر طبية، إن المستشار "محمد حامد" توفي مساء أمس متأثر بإصابته بفيروس كورونا ليلحق به والده في الساعات الأولى من صباح اليوم وجرى تغسيل وتكفين الجثامين ووضعهم داخل أكياس بلاستيكية معقمة في صناديق خشبية محكمه الغلق ويرافقهم فريق من الطب الوقائي بمديرية الصحة بالغربية لدفن الجثمان بمقابر الأسرة بقرية الفقهاء البحرية سيدي سالم بمحافظة كفرالشيخ، حسب صدى البلد.