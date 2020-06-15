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منة جلال تعلن زواجها من رجل أعمال سعودي

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منة جلال
منة جلال
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زواج

فنانة

سعودى

رجل اعمال

منة جلال

أعلنت الفنانة ?منة جلال? زواجها من رجل أعمال سعودي، بعد نشرها صورة اكتفت فيها بوضع قلب أحمر الى جانب خاتم الزواج، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك".

وأقيم عقد القران في القاهرة، بحضور عدد من الأصدقاء وأهل العروسين فقط، حسبما صرحت لوسائل إعلام.

وقد وجّه عدد كبير من المتابعين والفنانين التهاني لمنة، ومنهم وفاء عامر وأمير نايف والمخرج عمر عبد العزيز.

يذكر أن آخر عمل شاركت فيه منة، كان مسلسل "حواديت الشانزليزيه، وشارك في بطولته إياد نصار وداليا مصطفى وإنجي المقدم ومي سليم.


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