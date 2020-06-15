» أسعار الذهب تتراجع بشكل مفاجئ خلال تعاملات اليوم

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شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي، الإثنين، تراجعًا على خلفية انخفاض أسعار البورصات العالمية.

وانخفض جرام الذهب بنحو 5 جنيهات ليصل سعر جرام الذهب 18 ليصل لنحو 660 جنيهًا، فيما بلغ سعر عيار 21 نحو 770 جنيهًا، كما انخفض جرام عيار 24 إلى 880 جنيهًا ليصل سعر الجنيه الذهب إلى 6160 جنيهًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن انخفاض الأسعار في السوق المحلي جاء نتيجة تراجع السعر العالمي، حيث بلغ سعر الأوقية نحو 1714 جنيهًا.

واشار إلى تراجع الأسعار أمر مؤقت، حيث أن انخفاض السعر العالمي جاء لجني الأرباح وسرعان ما ستعاود الأسعار للزيادة مجددًا.


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