شاهد.. الرئيس يتوقف للإطمئنان على مصابين في حادث سير

15 يونيو 2020 - 06:31 م

تصادف وقوع حادث سير على الطريق أثناء قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفقد بعض المشروعات التي تجري في القاهرة، ما دفع الرئيس إلى وقف موكبه للإطمئنان على المصابين.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحضار طبيب لمتابعة حالة الشاب المصاب، والاطمئنان عليه وقال له الرئيس السيسي: إنت كويس...فين زميلك اللى كان سايق.. خلوا بالكم من نفسكم.. مش محتاجين حاجه.. ورد المواطنين..الله يبارك لك.

وتفقد الرئيس السيسي أمس حي الأسمرات، وقابل بعض المواطنين في الشارع وأدار معهم حوار لمعرفة احتياجاتهم والوقوف على آخر المستجدات في المشاريع القومية التي تُنفذ.