الدولار يتراجع أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

15 يونيو 2020 - 06:53 م

تباين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين، حيث تراجع قرشًا واحدًا في بنك البركة بينما استقر في بنوك أخرى.



وبلغ الدولار في بنك البركة إلى 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.



وبقى ثابتا في البنك التجاري الدولي عند 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.



وفي بنك مصر استقر عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.



واستقر في بنك الإسكندرية عند 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.



كما استقر سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي، عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.

