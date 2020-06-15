بشرى سارة من إيطاليا بشأن كورونا

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حملت الأخبار الواردة من إيطاليا اليوم الاثنين، بشرى سارة، حيث سجلت البلاد 26 حالة وفاة بكورونا مقابل 44 في اليوم السابق، مسجلة أدنى رقم يومي لضحايا الفيروس منذ 2 مارس.

وانخفض عدد الإصابات، حيث سجلت السلطات 303 حالات مقارنة بـ338 حالات يوم الأحد.

وبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 34371، فيما وصل عدد الإصابات إلى 237290.

أما إجمالي المتعافين فوصل إلى 177010.

وتم إجراء فحص لـ 2.864 مليون شخص من بين نحو 60 مليون نسمة منذ تفشي الوباء.

ويشهد معدل الوفيات والإصابات اليومية تقلبات في ظل انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة وزيادة عدد المتعافين.

وتعتبر إيطاليا الدولة السابعة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والرابعة من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.

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