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كورونا.. انخفاض إصابات نيويورك رغم إعادة فتح الولاية

عرب وعالم

كورونا
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الطيب حسين

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سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في ولاية نيويورك الأمريكية، انخفاضًا ملموسًا.

 وقال  أندرو كومو حاكم الولاية، اليوم الاثنين، إن الإصابات استمرت بالانخفاض في ولايته على الرغم من إعادة فتحها.

وأضاف كومو في حديثه اليومي للصحفيين أن نيويورك تشهد حاليا أدنى عدد للأشخاص الماكثين في المستشفيات جراء الفيروس منذ بدء التفشي.

ولفت إلى أن الولاية ستسمح بالتجمعات التي يصل عدد أفرادها إلى 25 في بعض المقاطعات، بعد أن كان العدد المسموح به لا يتجاوز الـ10 اشخاص.

يذكر أن بعض الولايات الأمريكية شهدت زيادة في عدد الإصابات الجديدة بكورونا نتيجة للاحتفالات بيوم الذكري نهاية مايو الماضي، وكذلك المشاركة في الاحتجاجات التي شهدتها المدن في الأيام الأخيرة على إثر وفاة المواطن جوروج فلويد على يد الشرطة.

وسجلت الولايات المتحدة منذ بدء تفشي فيروس كورونا، نحو مليونين و100 ألف إصابة وأكثر من 115 ألف حالة وفاة حتى الآن


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