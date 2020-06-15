القبض على عمر كمال و3 مطربين آخرين

15 يونيو 2020 - 07:38 م

أمر المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية الكلية، وليد جمال، بضبط 4 فنانين شاركوا في حفل خطوبة انتهاكا لقرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات وإقامة الحفلات، للحد من جائحة كورونا.

وشمل قرار المحامي العام ضبط وإحضار الفنانين عمر كمال وشحتة كاريكا وكسبرة وحنجرة من أجل مثولهم أمام النيابة العامة، حسب روسيا اليوم.

وكشفت التحقيقات مع المطربين الأربعة أنهم شاركوا في حفل الخطوبة بأداء فقرات فنية في قرية النورس الياحية بالإسماعيلية الأسبوع قبل الماضي.

وكانت النيابة العامة قد طلبت، الأسبوع الماضي، إجراء تحريات لازمة لتحديد هوية المطربين والفنانين المتواجدين في حفل الخطوبة. كما طلبت النيابة العامة ضبط شركة الفراشة والقائمين على أعمال الفندقة والمسؤولين بقرية النورس عن السماح بإقامة الحفل.





