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إصابة فنانة شهيرة بفيروس كوورنا

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الطيب حسين

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شهد العراق اليوم الاثنين، الإعلان عن إصابة الفنانة الشهيرة، فوزية حسن، بفيروس كورونا المستجد، في حين طالب فنان بتقديم الرعاية للمرضى.

وقال الفنان العراقي إحسان دعدوش في بيان، إن "الفنانة فوزية حسن أصيبت بفيروس كورونا، وهنا نطالب بتقديم الرعاية للمرضى بالفيروس".

من جهته، قال الشاعر العراقي أحمد الدليمي، عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إن "الفنانة فوزية حسن ترقد الآن في إحدى مستشفيات العاصمة بغداد، بعد إصابتها بفيروس كورونا".

بدوره، دعا الفنان العراقي عقيل الزيدي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الإشراف على حالة الفنانة فوزية حسن الصحية، أثر إصابتها بفيروس كورونا.

وفوزية حسن تعتبر أول مصاب بالوباء في صفوف الفنانين العراقيين، وهي من مواليد 1957 بمدينة الناصرية، وبدأت حياتها الفنية عقب دخولها معهد الفنون الجميلة في بغداد، حيث شاركت في 27 مسلسلا تلفزيونيا، وعددا من الأفلام، والمسرحيات.

وحتى مساء الاثنين، أصاب فيروس كورونا 21 ألف و 315 شخصا في العراق، توفي منهم 625، فيما تعافى 9 آلاف و271 آخرين، وفق وزارة الصحة العراقية. 

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