إيناس الدغيدي تعتذر لـ"الكينج" بعد الموقف المهين

15 يونيو 2020 - 08:41 م

قالت المخرجة والإعلامية إيناس الدغيدي، إنها اتصلت بالكينج محمد منير واعتذرت له بعد حلقة حسن شاكوش،في برنامجها "شيخ الحارة والجريئة"، بسبب ما جاء في الحلقة وتفاصيل مكالمة التليفون بين منير وحسن شاكوش، قائلة: "تواصلت مع منير واعتذرت له وأكدت له أن ماحدث خطأ غير مقصود"، وهو تفهم الأمر لأنه من غير المفروض أن تظهر مكالمة تليفونية في برنامج.

وكان حسن شاكوش أكد خلال الحلقة أن محمد منير، تواصل معه من خلال مكالمة هاتفية، وقام بتسجيل هذه المكالمة، وطلب منه شيخ الحارة أن يعرض المكالمة في البرنامج، ووافق شاكوش على ذلك، وقام بعرض المكالمة، ردًا على تكذيب "الكينج" له.

وخرج محمد منير، في نفس الوقت، ليرد في تصريحات صحفية، على هذا الحديث الذي قاله شاكوش، ونفى ذلك وقال:"كل ما أستطيع قوله أن ذلك غير صحيح، ولم أتحدث معه، ولا أعرفه"، مضيفًا:"كل تركيزي حاليا في عملي فقط، على أمل أن أقدم حاجات حلوة للناس خلال الفترة المقبلة".