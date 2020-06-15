بشرى سارة بمصر.. علاج ناجح لـ"كوورنا" وشعبة الأدوية تتوسع في إنتاجه

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن دواء ريمديسيفير، كان يستعمل قديمًا في مرض الإيبولا.

ولفت "عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلام هوانم” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، إلى أنه أجريت تجارب سريرية لمعرفة تأثيره على فيروس كورونا، مؤكدًا تحقيقها لنتائج إيجابية ونسبة شفاء عالية.

وأشار إلى، أن هذا الأمر دفع هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية لإقراره بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابع، أن «تصنيع الدواء في مصر بأيادي مصرية سيسهم في خفض تكلفته، والأمر الإيجابي هو توقيت خروج الدواء في أمريكا وأوروبا، وهو ذاته الذي تواجد فيه الدواء بمصر، ومصر تكون المصنع الوحيد المعتمد الذي يمكن من خلاله توفير الدواء للدول الإفريقية ودول الخليج، وهو ما يؤدي إلى تحقيق عائد لها».