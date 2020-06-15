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مقتل 24 جنديًا في هجوم مسلح بمالي

عرب وعالم

مالي
مالي
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الطيب حسين

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قالت قوات الجيش في مالي في بيان يوم الاثنين، إن مسلحين قتلوا 24 جنديا في وسط البلاد يوم الأحد.

وكان سكان قد أفادوا بأن مسلحين نصبوا كمينا لقافلة عسكرية قرب بلدة في وسط مالي يوم الأحد وقتلوا عددا من الجنود.

وأضاف السكان، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم وينتمون لبلدة أخرى قريبة من البلدة التي شهدت الواقعة، أن جنودا آخرين ونحو نصف المركبات العسكرية، التي يقدر عددها بنحو 12 أو نحو ذلك، ما زالوا مفقودين بعد الهجوم الذي وقع قرب بلدة ديابالي.

وأكد متحدث باسم الجيش وقوع الهجوم، وقال إن عددا من الجنود ما زالوا مفقودين، لكنه لم يتطرق لمزيد من التفاصيل.

وصرح الكولونيل دياران كوني يوم الاثنين، بأن "ما جرى لا يزال رهن التقييم".

هذا، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في منطقة تبعد نحو 100 كيلومتر جنوبي الحدود مع موريتانيا.

جدير بالذكر أن جنديين من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قتلا يوم السبت في هجوم على قافلة نقل وإمداد.

وقد سبق لجماعات متشددة لها صلات بتنظيمي "داعش" والقاعدة أن نفذت هجمات متكررة على قوات الجيش وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي خلال الأسابيع الأخيرة.



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