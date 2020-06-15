الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد.. تعرف على التفاصيل

15 يونيو 2020 - 09:56 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس غدا الثلاثاء شبورة خفيفة صباحا، وأن يكون مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى نهارا ولطيف ليلا ، والرياح معتدلة، ويسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة، وحار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، ويكون لطيف ليلا على السواحل الشمالية ومعتدل ليلا على جنوب الصعيد.



وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس كما تنشط على أقصى الغرب مثيرة للرمال والأتربة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من مترونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية : شمالية غربية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى



القاهرة 35 26

الإسكندرية 35 24

وادى النطرون 35 23

طنطا 34 25

شبين الكوم 36 25

دمنهور 34 23

بلطيم 33 21

مطروح 38 20

السلوم 36 23

سيوة 40 20

بورسعيد 29 23

دمياط 28 22

الزقازيق 34 23

المنصورة 34 23

الاسماعيلية 36 21

السويس 35 22

العريش 31 20

رفح 29 20

راس سدر 34 21

نخل 32 19

نويبع 35 25

طابا 32 24

كاترين 34 18

الطور 32 24

شرم الشيخ 36 27

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 27

الفيوم 36 21

بنى سويف 37 21

المنيا 37 23

أسيوط 38 24

سوهاج 39 25

قنا 40 26

الاقصر 40 27

أسوان 39 28

ادفو 40 28

ابوسمبل 39 28

الوادى الجديد 39 26

شلاتين 34 26

ابورماد 35 27

حلايب 32 28

راس حدربه 32 27

