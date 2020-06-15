الكشف عن حقيقة إصابة وزير الكهرباء بفيروس كورونا
متحدث الكهرباء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الفواتير
وزير الرياضة يعلن رسميًا عودة الدوري المصري
الموجة الثانية لفيروس كورونا بدأت في الصين
استخدام الموبايل لساعات طويلة يؤدي للانتحار
«الصحة» تسجل أعلى معدل يومي لضحايا ومصابي كورونا
أمريكا تعلن وفاة قائد الطائرة المنكوبة بإنجلترا
بشرى سارة بمصر.. علاج ناجح لـ"كوورنا" وشعبة الأدوية تتوسع في إنتاجه
القبض على عمر كمال و3 مطربين آخرين
طريقة جديدة لاكتشاف الإصابة بكورونا بدون PCR
المصريون ـ متابعات
فجر
03:13
شروق
04:55
ظهر
12:01
عصر
15:39
مغرب
19:06
عشاء
20:36