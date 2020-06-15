الموجة الثانية لفيروس كورونا بدأت في الصين

15 يونيو 2020 - 10:10 م

قالت د.جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن الموجة الأولى لفيروس كورونا لم تنته بعد في مصر، مشيرة إلى أن الموجة الثانية بدأت في الصين خلال الأيام الماضية.



وتابعت العسال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «مصر مازالت في الموجة الأولى إن شاء الله نعديها على خير وبعد كده نفكر في الثانية».

