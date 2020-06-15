وزيرة الهجرة: مصر لن تصمت على أي إهانة لأبنائها

15 يونيو 2020 - 10:20 م

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة إن ملف فيديو المصريين في ليبيا تم فتحه في لجنة الشئون العربية بالبرلمان.



وتابعت خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن مصر مشهود لها بحماية ابناءها في الخارج وهناك 3 أمثلة في 2015 وجهت ضربة جوية بسبب الاعتداء على مصريين في ليبيا كما توجد صورة ثانية بانقاذ صيادين مصريين في اليمن والصورة الثالثة بتلبية احتياجات المصريين في ووهان الصينية وتم عودتهم جميعا.



وأضافت أن فيديو تعذيب المصريين أثار مشاعر الجميع والدولة توجهها واضح بحماية أبناءها في الخارج ولا تسكت على أي اعتداء.



واستطردت قائلة "شعرت بغضب شديد فور مشاهدة الفيديو لعمال مصريين ولا أستطيع أن أصف مدى غضبي ولكن ثقتي بأن الدولة المصرية لن تصمت كبيرا وإيماني قوي بذلك، وتعليقي على الفيديو في مجلس النواب بلفظ لن يمر مرور الكرام هو نابع عن شعور طبيعي لمواطنة مصرية وليس وزيرة".



وحول واقعة استعادة بعض المصريين العالقين في اليمن أكدت الوزيرة أنه تم تكليف سفارة مصر في الرياض بالتواصل معهم كانت الأزمة تتمثل في إيقاف الطيران ولابد من خروجهم أولا من عدن وتم التنسيق مع مواطن مصري في منطقة مختلفة للطيران إلى عدن بطائرة خاصة وعادوا جميعا إلى مصر اليوم.



وأشارت إلى أن على مدار الساعة يتم التواصل مع الدول التي يوجد بها مصريين يرغبون في العودة.

















