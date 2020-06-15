وزير الرياضة يعلن رسميًا عودة الدوري المصري

15 يونيو 2020 - 10:40 م

قال د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن مسابقة الدوري ستعود وذلك بعد العمل خلال الفترة الماضية على دراسة شاملة من كل مؤسسات الدولة ووفقا لمعايير طبية.



وتابع الوزير خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، إن الوزارة عكفت منذ اليوم الأول لتوقف النشاط على دراسة كل السيناريوهات وتم تشكيل لجنة طبية .



وأضاف أن كل الاعتبارات تم وضعها في الحسبان عند مناقشة أزمة توقف النشاط الرياضة وتم الاجتماع مع اللجنة الأولمبية ورؤساء الاتحادات .



وأشار إلى أن الفترة من 15 إلى 30 يونيو فرصة للأندية للتدريب على الإجراءات الوقائية مع وجود دليل استرشادي لكل اتحاد لتطبيقه الفترة المقبلة مؤكدا أنه تابع الإجراءات وأنها تسير بشكل جيد.

وأردف أن كرة القدم لها وضع خاص وسيبدأ التدريب 20 يونيو على أن يعود المنافسات يوم 25 يوليو حسب ترتيبات الاتحاد المصري لكرة القدم مع وجود مرونة لأي تعديلات وفقا للحالة العامة لتطور الأزمة وعلى اتحاد الكرة أن يعمل على تنفيذ قرار عودة الدوري من الآن وتنظيم الجدول وترتيب أوراقه بناء على القرار .



وشرح الوزير تفاصيل الخطة بوجود مكان للعزل وسيتم إغلاق المطاعم حتى نهاية الشهر الجاري مشيرا إلى تقسيم الرياضات إلى أنواع تلامسية وغير تلامسية مع وجود خطة لكل فرع ومواعيد محددة .

