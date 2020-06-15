  • الثلاثاء 16 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر12:30 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد شاكر وزير الكهرباء

الكشف عن حقيقة إصابة وزير الكهرباء بفيروس كورونا

فواتير الكهرباء

متحدث الكهرباء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الفواتير

الدكتور أشرف صبحي

وزير الرياضة يعلن رسميًا عودة الدوري المصري

عسكري بريطاني رفيع: كورونا خرج من المختبر الصيني

الموجة الثانية لفيروس كورونا بدأت في الصين

المحمول

استخدام الموبايل لساعات طويلة يؤدي للانتحار‎

صورة بيان الصحة

«الصحة» تسجل أعلى معدل يومي لضحايا ومصابي كورونا

ارشيفية

أمريكا تعلن وفاة قائد الطائرة المنكوبة بإنجلترا

علاج كورونا

بشرى سارة بمصر.. علاج ناجح لـ"كوورنا" وشعبة الأدوية تتوسع في إنتاجه

عمر كمال

القبض على عمر كمال و3 مطربين آخرين

كورونا

طريقة جديدة لاكتشاف الإصابة بكورونا بدون PCR

بالفيديو..

وزير الرياضة يعلن رسميًا عودة الدوري المصري

الرياضة

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. عودة النشاط الرياضي بمصر في هذا الموعد

#

موعد عودة مباريات الدوري

#

وزير الإعلام عن عودة فتح المساجد: الناس فهمته غلط

#

وزير الكهرباء يعلن عن الأسعار الجديدة للشرائح

قال د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن مسابقة الدوري ستعود وذلك بعد العمل خلال الفترة الماضية على دراسة شاملة من كل مؤسسات الدولة ووفقا لمعايير طبية.
وتابع الوزير خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، إن الوزارة عكفت منذ اليوم الأول لتوقف النشاط على دراسة كل السيناريوهات وتم تشكيل لجنة طبية .
وأضاف أن كل الاعتبارات تم وضعها في الحسبان عند مناقشة أزمة توقف النشاط الرياضة وتم الاجتماع مع اللجنة الأولمبية ورؤساء الاتحادات .
وأشار إلى أن الفترة من 15 إلى 30 يونيو فرصة للأندية للتدريب على الإجراءات الوقائية مع وجود دليل استرشادي لكل اتحاد لتطبيقه الفترة المقبلة مؤكدا أنه تابع الإجراءات وأنها تسير بشكل جيد.
وأردف أن كرة القدم لها وضع خاص وسيبدأ التدريب 20 يونيو على أن يعود المنافسات يوم 25 يوليو حسب ترتيبات الاتحاد المصري لكرة القدم مع وجود مرونة لأي تعديلات وفقا للحالة العامة لتطور الأزمة وعلى اتحاد الكرة أن يعمل على تنفيذ قرار عودة الدوري من الآن وتنظيم الجدول وترتيب أوراقه بناء على القرار .
وشرح الوزير تفاصيل الخطة بوجود مكان للعزل وسيتم إغلاق المطاعم حتى نهاية الشهر الجاري مشيرا إلى تقسيم الرياضات إلى أنواع تلامسية وغير تلامسية مع وجود خطة لكل فرع ومواعيد محددة .
وأوضح صبحي أن الفترة من 1 يوليو وحتى منتصف الشهر سيتم تجربة إجراءات فتح المراكز الصحية والجيم على أن تبدأ عملها بصورة طبيعية 15 يوليو.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ماذا قال أحمد أبو الغيط عن أزمة سد النهضة ؟
» بالأسماء.. مستشار الصحة يعلن المحافظات الأكثر احتواءًا للفيروس
» مقتل 24 جنديًا في هجوم مسلح بمالي
» الأزهر: الانتحار من الكبائر ولا راحة في الموت لصاحب كبيرة
» البرلمان يعلن شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ
» إلغاء ترخيص عقار "كورونا" بأمريكا
» اكتشاف أعراض جديدة يسببها "كورونا" للمتعافين
» تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن
» الحكومة اللبنانية منددة بالفساد: أقوى من الدولة
» كورونا.. انخفاض إصابات نيويورك رغم إعادة فتح الولاية
» 10 وفيات و112 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الجزائر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:13 ص

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية