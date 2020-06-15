متحدث الكهرباء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الفواتير

15 يونيو 2020 - 10:50 م

علق الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، على توقيت ارتفاع أسعار الكهرباء وهل كان من الممكن تأجيلها بعد انتهاء جائحة كورونا، قائلًا: "أحلام المصريين أن أسعار الكهرباء يتم تثبيتها وعدم تحريكها".



وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، المُذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الاثنين، أن الجميع يعلم مدى الأعباء الموجودة على كاهل المواطن وعلى الدولة، مشيرًا إلى أن الدول العربية والأجنبية بصفة عامة تُعاني من كثرة الأعباء على عاتقها، ومن هنا كانت تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحريك الأسعار وأن تكون بنسب بسيطة جدًا مراعاة لما يُعانيه المواطن من أعباء كثيرة على كاهله.



وتابع: "تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يكون تحريك الأسعار أولا بنسب بسيطة جدًا وعلى خمس سنوات وليس سنتين؛ خاصة وأن موازنة الدولة المصرية مُحملة بأشياء كثيرة جدًا، لوجود أولويات وأفضليات"، منوهًا بأن الوزارة تطمئن المصريين بأن نسب ارتفاع أسعار الكهرباء ليست لكل الشرائح ولكن هناك نسب زادت وأخرى ما زالت كما هي لم يتم زيادتها وأخرى تم خفضها.

