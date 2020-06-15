» الغذاء والدواء الأمريكية تحظر علاج كورونا بعقار الملاريا

15 يونيو 2020 - 11:20 م

ألغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الإثنين، ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار الملاريا "هيدروكسي كلوروكين" كعلاج لكوفيد 19.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر عن تأييده لاستخدام الدواء في علاج المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.



وقالت إدارة الغذاء والدواء، في بيان: "لم يعد ممكنا، بناء على ما استجد من أدلة، الاعتقاد بأن تركيبات هيدروكسي كلوروكين وعقار كلوروكين المرتبط بها، فعالة في علاج المرض التنفسي الذي يسببه الفيروس"، بحسب موقع "الحرة" الأمريكي.



وتأتي الخطوة بعد قرار منظمة الصحة العالمية تعليق تجارب استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين" في علاج مصابي فيروس كورونا في 25 مايو/ أيار الماضي بشكل مؤقت.

وجاء إعلان المنظمة بناء على نتائج دراسة نشرتها المجلة العلمية البريطانية "ذي لانسيت" في 22 أيار/ مايو الماضي، وخلصت إلى أن عقار "هيدروكسي كلوروكين" الذي يستخدم أساسا لعلاج الملاريا "لا يبدو أنه مفيدا للمصابين (بكوفيد-19) الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى وقد يكون مضرا.

وفي مارس/ آذار الماضي، قال ترامب إن "هيدروكسي كلوروكين المستخدم مع المضاد الحيوي أزيثرومايسين لديه فرصة حقيقية لإحداث تغيير كبير في تاريخ الطب"، دون أن يقدم دليلا يذكر يدعم ذلك.