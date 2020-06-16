» شريف منير: "مش هسامح حد.. وهذا ما قاله لي محمد صلاح"

16 يونيو 2020 - 01:10 ص

كشف الفنان شريف منير ، أنه تلقى اتصالا هاتفيا مساء أمس، من لاعب منتخب مصر وليفربول محمد صلاح ، من أجل دعمه ومساندته فى واقعة التنمر التى تعرضت لها بناته، وقال له: "أنا حاسس بيك ومش عاوزك تزعل".



وأضاف "منير"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه كان فى غاية السعادة تجاه المكالمة التى دارت بينه وبين محمد صلاح .

