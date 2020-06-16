  • الثلاثاء 16 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر03:31 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
داليا البحيري

أول تعليق لداليا البحيري على إصابة زوجي بكورونا

كورونا في مصر

اللجنة العلمية لـ"كورونا" تكشف سر ارتفاع الوفيات

سد النهضة

السودان تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

محمد شاكر وزير الكهرباء

الكشف عن حقيقة إصابة وزير الكهرباء بفيروس كورونا

فواتير الكهرباء

متحدث الكهرباء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الفواتير

الدكتور أشرف صبحي

وزير الرياضة يعلن رسميًا عودة الدوري المصري

عسكري بريطاني رفيع: كورونا خرج من المختبر الصيني

الموجة الثانية لفيروس كورونا بدأت في الصين

المحمول

استخدام الموبايل لساعات طويلة يؤدي للانتحار‎

صورة بيان الصحة

«الصحة» تسجل أعلى معدل يومي لضحايا ومصابي كورونا

علاج كورونا

بشرى سارة بمصر.. علاج ناجح لـ"كوورنا" وشعبة الأدوية تتوسع في إنتاجه

بالفيديو..

شريف منير: "مش هسامح حد.. وهذا ما قاله لي محمد صلاح"

آخر الأخبار

شريف منير وبناته
شريف منير وبناته
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

أهلاوي ولا زملكاوي.. مدرب محمد صلاح يكشف انتمائه الحقيقي

#

عامل مراتك زى ما ربنا قال مش زى ما أمك عايزة

كشف الفنان شريف منير ، أنه تلقى اتصالا هاتفيا مساء أمس، من لاعب منتخب مصر وليفربول محمد صلاح ، من أجل دعمه ومساندته فى واقعة التنمر التى تعرضت لها بناته، وقال له: "أنا حاسس بيك ومش عاوزك تزعل".
وأضاف "منير"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه كان فى غاية السعادة تجاه المكالمة التى دارت بينه وبين محمد صلاح .
وتابع: "إحنا عمرنا ما اتكلمنا ولكن هو أصيل.. لأنه سعى وجاب رقمى وكلمنى وأعطانى طاقة إيجابية.. حاجة كبيرة بالنسبة لي لأنه نجم كبير فى لعبه وأخلاقه.. كانت لفتة إنسانية كبيرة من شخص شرف مصر فى الخارج".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» شريف منير: "مش هسامح حد.. وهذا ما قاله لي محمد صلاح"
» "آل الشيخ" يوجه رسالة ساخرة للنادي الأهلي.. هذا ما قاله
» الغذاء والدواء الأمريكية تحظر علاج كورونا بعقار الملاريا
» ماذا قال أحمد أبو الغيط عن أزمة سد النهضة ؟
» الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد.. تعرف على التفاصيل
» بالأسماء.. مستشار الصحة يعلن المحافظات الأكثر احتواءًا للفيروس
» مقتل 24 جنديًا في هجوم مسلح بمالي
» الأزهر: الانتحار من الكبائر ولا راحة في الموت لصاحب كبيرة
» أمريكا تعلن وفاة قائد الطائرة المنكوبة بإنجلترا
» اكتشاف أعراض جديدة يسببها "كورونا" للمتعافين
» البرلمان يعلن شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    04:55 ص

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية