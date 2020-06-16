نجل الحويني يثير الجدل بتدوينة مثيرة عن سارة حجازي

أحمد عادل شعبان
أثار حاتم الحويني موجة من الجدل بعد حديثه عن الفتاة المثلية سارة حجازي بعدما طرح احتمالية غفران الله لها رغم الهجوم عليها.
وقال الحويني الصغير في تغريدة: عجبا لكم يا قوم! كيف يُطلَبُ لها رحمة الله وهي تنكر وجوده؟! الملحد يُنكر وجود من تطلب رحمته له! مالكم كيف تحكمون؟
وأضاف: إن تابت قبل الموت ولم نعلم فأمرها إلى الله وليس لنا إلا الظاهر فلا نترحم عليها وإن ماتت على كفرها فهي في النار.
وانتحرت سارة حجازي وسط اتهامات لاحقتها بالإلحاد.
ظهر12:01 م
فجر
03:13
شروق
04:55
ظهر
12:01
عصر
15:39
مغرب
19:06
عشاء
20:36