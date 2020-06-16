نجل الحويني يثير الجدل بتدوينة مثيرة عن سارة حجازي

16 يونيو 2020 - 05:54 ص

أثار حاتم الحويني موجة من الجدل بعد حديثه عن الفتاة المثلية سارة حجازي بعدما طرح احتمالية غفران الله لها رغم الهجوم عليها.



وقال الحويني الصغير في تغريدة: عجبا لكم يا قوم! كيف يُطلَبُ لها رحمة الله وهي تنكر وجوده؟! الملحد يُنكر وجود من تطلب رحمته له! مالكم كيف تحكمون؟



وأضاف: إن تابت قبل الموت ولم نعلم فأمرها إلى الله وليس لنا إلا الظاهر فلا نترحم عليها وإن ماتت على كفرها فهي في النار.



وانتحرت سارة حجازي وسط اتهامات لاحقتها بالإلحاد.



