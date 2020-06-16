  • الثلاثاء 16 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر09:27 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الإعلامي مصطفى بكري

بكري للسراج: إذا تأكدنا أنكم قتلتكم أبناءنا المصريين فهذا ما سيحدث لكم

فايلر

صدمة جديدة لجماهير الأهلي بشأن فايلر

رجاء الجداوي

الطبيب المعالج لـ رجاء الجداوي يعلن خبرا صادما

مرتضى منصور

مرتضى لوزير الرياضة: قول للناس السر اللي مخليك عايز ترجع الدوري

الشيح حاتم الحويني

نجل الحويني يثير الجدل بتدوينة مثيرة عن سارة حجازي

داليا البحيري

أول تعليق لداليا البحيري على إصابة زوجي بكورونا

كورونا في مصر

اللجنة العلمية لـ"كورونا" تكشف سر ارتفاع الوفيات

سد النهضة

السودان تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

محمد شاكر وزير الكهرباء

الكشف عن حقيقة إصابة وزير الكهرباء بفيروس كورونا

شقيق شيرين عبد الوهاب لصاحبة شائعة طلاقها: عرفنا مين اللي زقك

الصفحة الأخيرة

حسام حبيب
حسام حبيب
Advertisements

خلود عادل

أخبار متعلقة
#

أول ظهور لحسام حبيب وشيرين بعد شائعات الطلاق

#

مين المحظوظ.. هذا الشخص اختارته شيرين عبد الوهاب ليقضي معها الحظر

#

فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يشعل السوشيال ميديا

#

"شروع في قتل".. زوج شيرين عبد الوهاب يهدد مستقبلها

شيرين عبد الوهاب

شن محمد عبد الوهاب - شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب - هجوما شرسا على متابعة تدعى "ابتهاج العبدلي" بعد ترويجها الأحاديث عن طلاق شيرين.

ونشر شقيق شيرين تغريدة لابتهاج تعبر فيها عن إعجابها وامتنانها لياسر خليل - مدير أعمال شيرين السابق -

وعلق قائلا: هي دي اللي مفهماكم أنها بتحب شيرين أهي طبعا كده الناس المحترمة عرفت مين اللي زققها على حسام وعلينا بطلو قرف بقي خلاص بقيتو مكشوفين واتفضحتو.

وأضاف: يا جماعة البنت دي مش صادقة ومحدش يصدقها مكالمة حسام وشيرين امبارح كانت تحذير بأدب واحترام مش حب فيكي زي ما بتقولي وبعدها اتعملك بلوك من تويتر شيرين وحسابك اتقفل وإدارة شيرين بتحذر أي حد هيتخطي حدوده وهيعمل كبير على الفانز هيبقي ده مصيره وانتي ولا ليدر ولا حاجة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رئيس وادي دجلة يحرج قناة الزمالك على الهواء
» رئيس سموحة يحرج الزمالك: الأهلي هو نادي القرن الحقيقي
» مواطنون يسمعون أصواتا مرعبة تصدر من مسجد بالكويت .. وهذا السر وراؤها
» شقيق شيرين عبد الوهاب لصاحبة شائعة طلاقها: عرفنا مين اللي زقك
» نجم الأهلي السابق: النادي ظلمني وكان نفسي في فرصة زي صالح جمعة
» شريف منير: "مش هسامح حد.. وهذا ما قاله لي محمد صلاح"
» "آل الشيخ" يوجه رسالة ساخرة للنادي الأهلي.. هذا ما قاله
» الغذاء والدواء الأمريكية تحظر علاج كورونا بعقار الملاريا
» ماذا قال أحمد أبو الغيط عن أزمة سد النهضة ؟
» الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد.. تعرف على التفاصيل
» بالأسماء.. مستشار الصحة يعلن المحافظات الأكثر احتواءًا للفيروس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية