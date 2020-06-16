الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16 يونيو حالة من الاستقرار حيث سجل 16.18 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي 16.12 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.24 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 16.11 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.21 جنيه.
وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي 16.13 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.23 جنيه ، وسجل في بنك مصر 16.11 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.21 جنيه.
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