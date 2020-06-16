» رئيس وادي دجلة يحرج قناة الزمالك على الهواء

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الزمالك

على الرغم من هجوما مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على وزير الرياضة بعد قرار استئناف النشاط الرياضي واعتباره تدخل غير مقبول في كرة القدم ، إلا أن ماجد سامي رئيس وادي دجلة كان له رأيا آخر أعلنه عبر قناة الزمالك.

وقال "سامي" في مداخلة مع برنامج زملكاوي مع طارق يحيى: وزير الرياضة لم يخطيء والتزم باختصاصه.

وأضاف: وزير الرياضة أعلن عودة النشاط الرياضي وهذا هو اختصاصه فعلا أما بشأن عودة الدوري من عدمها فتلك مسألة سوف تحسمها الأندية في اجتماعها مع اللجنة الخماسية.

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