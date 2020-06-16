انفجار عنيف.. كوريا الشمالية تفجر مكتب الارتباط مع الجنوب

16 يونيو 2020 - 09:32 ص

أعلنت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الثلاثاء، عن سماع دوي انفجارات وتصاعد للأدخنة في منطقة كيسون في كوريا الشمالية.





وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، "تم رصد صعود دخان من منطقة مجمع كيسونج الصناعي في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية".





ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري، قوله إنه "تم رصد صعود الدخان مصحوبا بصوت انفجار من منطقة كيسونج الصناعية، مشيرا إلى أنه "من المرجح أن كوريا الشمالية تفجر مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في كيسونج".





وكانت هيئة الأركان العامة لجيش كوريا الشمالية، أعلنت أنها تدرس إمكانية نشر قوات في المنطقة المجردة من السلاح، لافتة إلى أن الجيش سينفذ "على الفور وبشكل مستمر"، أي قرار ومرسوم من الحزب والحكومة، فيما قال مصدر في الجيش الكوري الجنوبي إنه تم تعزيز مراقبته على كوريا الشمالية، ولكن لم يتم اكتشاف أي تحركات غير عادية حتى الآن.



