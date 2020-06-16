2000 امرأة يكشفن مفاجأة عن الرجال الأكثر جاذبية لدى النساء

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النساء

الرجال

جاذبية

دراسة أسترالية

999 امرأة

كشف دراسة أسترالية جديدة أن النساء ينجذبن إلى الرجال الملتحين أكثر من غيرهم ممن يحلقون لحاهم.

وفي تفاصيل الدراسة التي عرضها الباحثون في جامعة «كوينزلاند» بأستراليا، تم نشر30 صورة لـ 3 رجال مختلفين، أمام 919 امرأة أميركية تتراوح أعمارهن بين 18 و70 عاماً، بهدف معرفة رأيهن حول شعر اللحية لدى الشركاء المحتملين.

وأضافت الدراسة أن النساء اللواتي يرغبن في الحمل وإنجاب الأطفال، ينجذبن إلى الرجل ذي الشارب واللحية، بشكل أكثر.

كما قام الباحثون المشرفون على الدراسة بدراسة أخرى، باستجواب ما يقرب من 1000 امرأة في الولايات المتحدة بشأن انجذابها للرجال الذين لا يحلقون اللحية، وقد وجدت نتائج الدراسة، أن النساء يجدن الرجال ذوات اللحى أكثر انجذاباً من الذين قاموا بحلاقتها.

وتم تصنيف الرجال ذوي اللحية الكاملة مع الوجوه الذكورية القوية، خطوط الفكين الصلبة، وعظام الخدود الواسعة على أنهم الأكثر جاذبية، من الرجال الذين يملكون شعر اللحية.

واعتمد الباحثون في نتائج الدراسة على استجواب النساء في أعمار تتراوح بين 18 و20 و30، حيث كانت النسبة الأكبر من النساء يفضلن الرجال ذوي اللحى الطويلة والمهذبة، والذين يملكون ملامح ذكورية حادة، من الذين يملكون ملامح هادئة وقاموا بحلق لحيتهم.

الباحثة تيسا كلاركسون، قالت إن هناك عدداً من الأسباب المحتملة لميل النساء للرجال ذوي اللحى الطويلة والمهندمة، حيث إن الوجوه الذكورية تشير إلى رجل أقوى جسدياً وأكثر هيمنة اجتماعياً.

وأضافت أن شعر الوجه يمكن أن يؤكد على السمات الذكورية، والملامح الحادة، حيث إنها تعطي وقاراً أكبر للرجل.

وتابعت قائلة:  وفرة اللحية تعطي للرجل التقدير والاحترام وتكثر من عدد المعجبات من النساء.

كما أن اللحية ليست فقط موضة العصر الجديدة لكنها جيّدة كذلك لصحّة الإنسان،  حيث أكدت الدراسات أن وفرة اللحية تقي من خطورة الإصابة بالسرطان وتساعد في تباطؤ الشيخوخة المبكرة للجلد، وتحبس تبخر الماء من على سطح الجلد وتحافظ على رطوبته من الأضرار والجفاف.

فيماأوضح الباحث الدكتور بارنابي ديكسون أنه يجري الحكم على الوجوه الملتحية كأنها أكبر سناً وأكثر ذكورية وهيمنة اجتماعياً مقارنة بغيرها.


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