أول تعليق من محافظ الدقهلية عن تبرعه ببلازما المتعافين

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ترجمة " الاختيار" إلى الإنجليزية والفرنسية

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الدقهلية

الأولى

أيمن مختار

البلازما

تبرع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بدمه لاستخلاص البلازما لعلاج مصابي كورونا، قائلا: "قمت بهذا الأمر لأني مواطن مصري في المقام الأول وكمسئول أيضًا". 

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على الفضائية "الأولى": "أنا واحد من الشعب المصري وكان واجب عليا كمواطن أن أتبرع ببلازما المتعافين، خاصة أن الموضوع ليس بالأمر الصعب كما يعتقد البعض".

وتابع: "الجسد يعوض البلازما في غضون ثلاث أيام فقط، معقبا: "التعاون والتضامن الشديد وقت الأزمات هو من مكونات الشعب المصري، ومعدن المصريين يظهر وقت الأزمات.

و أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى أمس.

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