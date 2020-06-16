إطلاق نيران على حدود مالي .. الجزائر توضح الحقيقة

16 يونيو 2020 - 09:55 ص

أكدت وزارة الدفاع الجزائرية أن الأنباء التي ترددت عن إطلاق نيران علي محتجين في المنطقة الحدودية للجزائر مع مالي غير صحيحة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنها كانت محاولة لتخريب الجدار الحدودي العازل في المنطقة وتحريض السكان علي التظاهر من طرف أشخاص معروفين بأنشطتهم في مجال التهريب ، لافتة إلي أن أحد المتظاهرين أصيب بعد تعرضه لإطلاق نار من مصدر مجهول ثم لقي حتفه بعد ذلك .

وأشارت الوزارة إلي أن التظاهر دعي له بعض الأشخاص من ذوي الأنشطة المشبوهة في مجال التهريب و الجريمة المنظمة بمحاولة تخريب الجدار الحدودي العازل وتحريض السكان علي العنف والتظاهر لفك الخناق عن مصالحهم المشبوهة.