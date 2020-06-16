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4 رحلات استثنائية لإعادة مصريين عالقين في قطر

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متابعات- أمينة عبد العال

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قطر

عمان

مشقط

أعلنت وزارة الطيران المدني أنها ستسير 4 رحلات استثنائية لإعادة  822  مصريا عالقا بـ قطر، عن طريق سلطنة عمان وذلك ضمن الجسر الجوي المخصص لإعادة 3 آلاف مصري من المتواجدين هناك .

وأكدت مصادر بمطار القاهرة الدولي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن مصر للطيران ستسير رحلة في حين أن شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران ستسير 3 رحلات بالتنسيق من سلطة عمان حيث إن شركة طيران عمانية بنقل العالقين إلي مسقط ثم تقوم الطائرات المصرية بإعادتهم من مسقط للقاهرة ومن المنتظر أن تصل أولي الرحلات ظهر اليوم وعلي متنها 174 عالقا وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية معهم بعزلهم 14 يوما. 

جدير بالذكر أن الطيران المدني أعلن توقف حركة الطيران المدني سواء القادم أو المغادر منذ 19 مارس الماضي مع استثناء القرار 5 حالات من التعليق ومنها رحلات الشحن الجوي ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية .


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