سيدنا عمر حفظ البقرة في 10 سنوات ومعظمهم لم يحفظ القرآن

16 يونيو 2020 - 10:41 ص

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن عدد الصحابة، قائلا: "124 ألف شخص هم عدد الصحابة من حفظ منهم القرآن لا يتجاوز 100 صحابي".







وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر فضائية "دي إم سي": "عدم حفظ بعض الصحابة للقرآن سبب مشكلة كبيرة، بعد وفاة 40 صحابيا في معركة اليمامة، وهنا انتبه الصحابة إلى خطورة الأمر، وبدأ الجمع".







وتابع: "سيدنا عمر بن الخطاب حفظ سورة البقرة في 10 سنوات، معقبا: " لا يلوم أي شخص نفسه إذا تفلّت منه جزء أو سورة، لكنه لا يقارن نفسه بالصحابة، الصحابة كانوا أهل تطبيق، لذلك القراء عند الصحابة كانوا هم الفقهاء".

