ترجمة " الاختيار" إلى الإنجليزية والفرنسية

16 يونيو 2020 - 11:15 ص

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مسلسل الاختيار، كان عبارة عن ملحمة، أظهرت لنا الكثير من الأشياء التي يواجهها أبطالنا في شمال سيناء، وإظهار نبل أخلاق الجندي المصري، والصدق في التعامل ومحبته للوطن.

وأضافت أنه يوجد تعاون بين الوزارة وشركة سينرجي للإنتاج الفني، والاتحاد، حول آخر 3 حلقات من مسلسل الاختيار، حيث سيتم ترجمتهم إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية، وسيتم وضعها على موقع الوزارة، ليستطيع المواطنين في الخارج مشاهدتها.

وأوضحت أنني عندما رأيت المسلسل، قررت أن يصل لأبنائنا من الجيل الثاني والثالث، الذين لا تساعدهم لغتهم العربية على فهم المسلسل، فكان من الواجب علينا تعريفهم به.

جاء ذلك ردا على سؤال طرحه عليها الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC .