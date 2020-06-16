» السكة الحديد توفر كمامات بأسعار رمزية في شبابيك التذاكر

16 يونيو 2020 - 12:27 م

قال أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إننا استلمنا 50 جرارًا جديدًا لتطوير أسطول الهيئة، بالإضافة إلى 20 آخرين فى طريقهم لمصر، منوهًا بأنه بداية من أول يوليو سيصبح لدينا 70 جرارًا جديدًا.







وأضاف "رسلان"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى"، المذاع على فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن الجرارات تعتبر عصب السكك الحديد.





وتابع رئيس هيئة السكة الحديد: "أننا كنا نمتلك حوالى 800 جرار منهم 400 جرار خارج الخدمة، ما يجعلنا نواجه عدة مشاكل مع قطارات الركاب أو قطارات البضائع"، مشيرًا إلى أنه تم وقف قطارات البضائع لفترة لوجود عجز فى الجرارات.





وأكد رئيس هيئة السكة الحديد أن الهيئة تحرص على الاهتمام بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا نظرًا لاستقبال كل الركاب من جميع المحافظات المختلفة.



