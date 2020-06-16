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هزت دولة إسلامية.. هربت مع عشيقها بعد الزفاف بيومين

قضايا وحوادث

هزت دولة إسلامية.. هربت مع عشيقها بعد الزفاف بيومين
هزت دولة إسلامية.. هربت مع عشيقها بعد الزفاف بيومين
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عبد القادر وحيد- متابعات

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عبادان

الزوج

الزوجة

حفل الزفاف

هروبها

في واقعة صادمة هزت الشارع الإيراني أقدم زوج على قطع راس زوجته، وتسليم نفسه للشرطة، بعد هروب زوجته، عقب حفل زفافهما بيومين.

وفي التفاصيل قام رجل إيراني، بقطع رأس زوجته الشابة، التي تبلغ من العمر 19 عاما، بعد أن هربت منه بعد يومين فقط، من زفافهما.

 وظل  الزوج يبحث عاما عن زوجته، وذلك بعد أن تعقبها وعثر عليها بعد عام من البحث، وقضي عليها بفصل رأسها عن جسدها.

وقام الزوج بتسليم نفسه للشرطة في مدينة عبادان، وهو يحمل سكينا ، حيث اعترف بجريمته، وأنه قتل زوجته، بسبب الخيانة الزوجية.

وأوضح الزوج أنه قطع رأسها، وترك جثتها مقطوعة الرأس بجوار نهر بهمنشير.

وكانت الشرطة قد أعلنت في بيان لها، أن عروسا شابة هربت من المنزل مع رجل آخر، بعد يومين من حفل الزفاف قبل عام، وظل العريس الشاب يبحث عن زوجته لمدة عام، حتى عثر عليها وعاقبها بقطع رأسها.


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